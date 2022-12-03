Yeni yıl gelmeden verilecek! PTT'den aralıkta 2.500 TL destek ödemesi! O listede olanların hesap kartlarına yatıyor!

Dar gelirli vatandaşlar için devlet tarafından destekler sağlanmaya devam ediliyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlar gündemde sıklıkla yer ediniyor. Soğuk kış aylarının gelmesiyle dönemsel ihtiyaçlarını karşılayamayan haneler için çeşitli tüketim destekleri bulunuyor. Bu kapsamda ailelere 2 dönemde 950-2.500 TL arası nakit destek sağlanıyor. Bu ödemeler kişilerin PTT kartlarına yatıyor. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!