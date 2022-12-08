Yeni yıl gelmeden önce alınacak! 2 ayda 1 hesaplara geçiyor! Ev hanımlarına PTT'den 1000 TL ödeme!
Çalışmayan, boşanan, eşi vefat etmiş kadınlara devlet desteği! Eşinden ayrılmış, boşanmış, dul kalmış kadınlar için devletin vermiş olduğu yardımlar bulunmaktadır. Bu olanaklar Aile vee Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. Peki, 1.000 TL nakit desteğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler!
08.12.2022 09:45 - Son Güncelleme: 08.12.2022 09:45
Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara özel çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Bazı şartları karşılayan kadınlar devlet tarafından verilen sosyal yardımları nakit olarak alabiliyorlar. Peki kadınlara hangi sosyal yardımlar veriliyor? Nakit sosyal yardım almak isteyen kadınlara yapılan sosyal yardımların şartları nelerdir? 1.000 TL ödeme kimlere yapılıyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde!