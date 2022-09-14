Yeni yaş tablosuna göre o kişiler EYT'li olmayacak! 5000, 5075-5150 primle Yaşa Takılanlara 45-48-49 yaşında emeklilik! 23 yıldan az süreniz var ise...

EYT kapsamına giren çok sayıda kişi 'Acaba ben de emekli olabilecek miyim?' diye merak ediyor. Son olarak Bakan Vedat Bilgin, EYT ile ilgili olarak "Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" demişti. Yaşa Takılanlar merakla çıkacak yasayı beklerken haberimizde bazı detaylara yer verdik. İşte ayrıntılar...