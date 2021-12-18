Yeni indirimler belli oldu alışveriş yarışı başladı:A101 hafta sonu aktüel kataloğunu yayınladı! 60 TL’den 20 TL’ye kadar düştü

A101 marketlerinde bu hatfa sonu indirime girecek ürünler belli oldu. Oyunseverler için kulaklık, oyun kolu, hoparlör, çeyiz alışverişi yapacaklar için süpürge, çay makisi, elektrikli cezve, evini yenilemek isteyenler için plazma, termosifon, buzdolabı, derin dondurucu, telefonunu değiştirmek isteyenler için akıllı telefonlar, mutfak ihtiyaçları için de gıdada indirimler başladı. Yoğurt 13 TL'ye düştü, kıyma 19 TL'ye, Ofçay 27 TL'ye düştü, salça ise 24 TL'ye... İşte A101'im beklenen aktüel ürünler kataloğu tam liste...