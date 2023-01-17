Yeni indirim başladı! 17 Ocak 2023 A101 güncel aktüel kataloğu tam LİSTE! 100'lüsü 32,95'e satışta! Yudum Ayçiçek yağı, elektronik eşya, mobilya...
A101 güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 17 Ocak ayrı, 19 Ocak ayrı ayrı katalog paylaşıldı. 17-20 Ocak arasında 10 TL üzeri alışverişte Fairy Bulaşık Makinesi Kapsülü Hepsi 1 Arada 36'lı 69,95'e, Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz 100'lüsü 32,95'e düşüyor. 19 Ocak'tan itibaren ise ayçiçek yağı, elektronik ve çeyiz ürünleri ile beyaz eşyada indirim başlıyor. İşte A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!
17.01.2023 11:35 - Son Güncelleme: 17.01.2023 11:35
A101 17 Ocak- 19 Ocak aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta içi ve hafta sonu A101 mağazalarında farklı bir çok üründe dev indirim uygulanıyor. İster beyaz eşya, çeyiz ürünler alın, ister gıda, temizlik ürünleri alışverişine başlayın! Belirli ürünlerde indirim uygulanırken, sınırlı stok olduğu konusunda uyarı verildi. Buna göre vatandaşların seçtiği ürünleri almak için hemen harekete geçmesi gerekiyor. İşte A101 günce aktüel kataloğu listesi...