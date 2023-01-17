Yeni indirim başladı! 17 Ocak 2023 A101 güncel aktüel kataloğu tam LİSTE! 100’lüsü 32,95’e satışta! Yudum Ayçiçek yağı, elektronik eşya, mobilya...

A101 17 Ocak- 19 Ocak aktüel ürünler kataloğu çıktı. Bu hafta içi ve hafta sonu A101 mağazalarında farklı bir çok üründe dev indirim uygulanıyor. İster beyaz eşya, çeyiz ürünler alın, ister gıda, temizlik ürünleri alışverişine başlayın! Belirli ürünlerde indirim uygulanırken, sınırlı stok olduğu konusunda uyarı verildi. Buna göre vatandaşların seçtiği ürünleri almak için hemen harekete geçmesi gerekiyor. İşte A101 günce aktüel kataloğu listesi...