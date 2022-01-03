Yeni haftaya girildi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Fiyatlar düştükçe düştü 17,90 TL'den satılmaya başlandı! İşte tam liste...
Yeni haftaya girildi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her haftanın başında zincir marketlerin aktüel ürünleri peş peşe açıklanıyor. ŞOK harekete geçti ve ilk aktüel ürünler kataloğunu yayınlayan market oldu. Peki bu hafta ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ŞOK'ta bu hafta neler var? Simli makyaj çantası 19,90 TL, kadın parfüm 17,90 TL, Sensodyne beyazlatıcı diş macunu 22,36 TL'ye düştü. Nihal köşe koltuk takımı gri 1399,00 TL, Kapı önü paspası 19,95 TL'den satılıyor. İşte merakla beklenen ŞOK haftanın yepyeni aktüel ürünleri tam liste...
03.01.2022 13:55
- Son Güncelleme: 03.01.2022 13:55
Hafta başında ŞOK aktüel ürünlerini tek tek duyurdu. Fiyatlar düştükçe düşüyor. ŞOK zincir marketlerinde yeni kampanyalar yapıldı. Gıdadan giyime, elektronikten bakım ürünlerine indirim furyası başladı. 11 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 2121,95 yerine sadece 15,37. Üçlü mintax mikrofiber desenli bez 14,90... İşte yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu...