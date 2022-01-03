Yeni haftaya girildi, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Fiyatlar düştükçe düştü 17,90 TL’den satılmaya başlandı! İşte tam liste...

Hafta başında ŞOK aktüel ürünlerini tek tek duyurdu. Fiyatlar düştükçe düşüyor. ŞOK zincir marketlerinde yeni kampanyalar yapıldı. Gıdadan giyime, elektronikten bakım ürünlerine indirim furyası başladı. 11 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 2121,95 yerine sadece 15,37. Üçlü mintax mikrofiber desenli bez 14,90... İşte yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu...