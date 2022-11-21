Yeni haftaya girildi A101'in aktüel kataloğu yenilendi! 9,5'e düştü! Fiyatlar yarıya kadar indirildi 1,2,3,4,5 lt Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
A101 zincir marketleri yeni kataloğunu duyurdu. Bu hafta A101 mağazalarında neler var sorusu yanıt buldu. A101 aktüel ürünler kataloğunu şimdi yayımladı. Hem gıda hem temizlik malzemelerinde indirim uygulandı. Ayrıca yeni haftada elektronik ürünler ve züccaciyede de indirim yapıldı. Bu hafta kısaca aradığınız her şey A101'de indirime girdi. 1 litrelik sıvı yağ bu hafta A101'de 35 TL 50 kuruştan satılıyor. Dondurmalarda da 1 alana 1 bedava kampanyası başaldı. Uygun fiyatlı ürünleri kaçırmamak için haberimizden A101 güncel aktüel kataloğunu inceleyebilirsiniz. İşte envai çeşitliliğin olduğu A101 aktüel kataloğu tam liste.
21.11.2022 18:18 - Son Güncelleme: 21.11.2022 18:18
A101'de haftanın yıldızları ve aldın aldın ürünleri belli oldu. İndirime giren ürünler A101 aktüel kataloğu ile vatandaşlara duyuruldu. Milyonlarca kişinin her hafta alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar marketlere koşuyor. Onlarca üründe bu haftaya özel sürpriz indirimler yapıldı. Hem mağazada hem online alışverişte fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...