Yeni haftaya girildi A101’in aktüel kataloğu yenilendi! 9,5’e düştü! Fiyatlar yarıya kadar indirildi 1,2,3,4,5 lt Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

A101'de haftanın yıldızları ve aldın aldın ürünleri belli oldu. İndirime giren ürünler A101 aktüel kataloğu ile vatandaşlara duyuruldu. Milyonlarca kişinin her hafta alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Katalog açıklanır açıklanmaz vatandaşlar marketlere koşuyor. Onlarca üründe bu haftaya özel sürpriz indirimler yapıldı. Hem mağazada hem online alışverişte fiyatlar düşürüldü. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirime girdi? İşte kataloğun tamamı...