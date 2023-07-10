Yeni haftaya geldik ŞOK 10 Temmuz aktüel kataloğu yayınlandı! ŞOK’ta bu hafta neler var? Ne alırsan 12,95! İşte İNDİRİMLİ ürünler full liste...

ŞOK'un güncel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Temmuz ayında olduğumuz şu günlerde ŞOK zincir marketlerinin yeni kataloğu yoğun ilgi görüyor. Bu hafta haftanın ürünleri arasında duvar boyası, klozet-güvet fırçası ve daha türlü türlü ürünler yer alıyor. Casati Atlantis 239 TL'ye, Casati Atlantis Silikonlu İç Cephe Boyası Özel Kum Beji/Ay Tozu Tavan Boyası 199 TL'ye düştü. İşte 10 Temmuz 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi...