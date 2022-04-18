Yeni haftanın yeni ŞOK aktüel kataloğu! Bu indirimler ilk kez yapıldı! Fiyatları tutup dibe çektiler! Büyük bayram kampanyası! O ürünler...

ŞOK marketlerinde bayram şenliği! Beklenen aktüel kataloğu yayınlandı. Ramazan Bayramına artık sayılı günler kaldı. Vatandaşlar da haliyle alışveriş için market market geziyor. Hangi markette hangi ürünler indirime girdi merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta envai çeşit üründe büyük indirimler vatandaşları bekliyor. Bayram için tüm ihtiyaçlarınızı ŞOK'tan alabileceksiniz. İşte ŞOK yepyeni güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.