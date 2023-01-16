Yeni hafta Tarım Kredi’de fiyatlar GÜNCELLENDİ! Çay 39, 90’a, dana kuzu 54,90’a düştü! 16-31 Ocak fiyat listesi Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi marketlerinin 16-31 Ocak fiyat listesi yayımlandı. Vatandaşlar tarafından yakından takip edilen listede et ürünlerinden tutun bebek bezi, abur cubur, şampuan gibi bakım ürünlerine kadar envai çeşit ürün yer alıyor. Tarım Kredi indirimli ürünlerinin yanı sıra ham ayçiçeği yağı ve çekirdekte gümrük vergilerinin sıfırlanması sonrası yağ fiyatlarına da indirim geliyor. İşte detaylar...