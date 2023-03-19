Yeni hafta indirimleri başladı, A101 kilidi açtı! 19-23 Mart 2023 A101 FİYAT LİSTESİ! 2.'si yüzde 50 indirimli! Extra hassas 14+14'lü ped, bebek bezi...
A101 19-23 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Zincir marketleri her hafta yeni kampanyalar başlatıyor. A101 marketlerinin de güncel indirimli ürünleri belli oldu. Bu hafta A101 mağazalarında gıda ürünlerinden beyaz eşyaya, elektronik ürünlerden tekstil ürünlerine envai çeşit üründe kampanya başladı. Kataloğa göre Yayla osmancık pirinç 45,90'dan 29, 90'a düştü. İşte A101 19-23 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli tam liste…
19.03.2023 15:58 - Son Güncelleme: 19.03.2023 15:58
Yeni hafta indirimleri başladı, A101 kilidi açtı! 19-23 Mart 2023 A101 fiyat listesi yayımlandı. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101'in yeni, güncel full indirimli aktüel ürünler listesi...