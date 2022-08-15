Yeni hafta geldi Tarım Kredi Kooperatif Market broşürü yayımlandı! Fiyatlar indirildi her şey indirime girdi! 19,90’a düştü! TMO 5 lt Ayçiçek yağı, şeker...

Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.