Yeni hafta geldi A101'in aktüel ürünler kataloğu KESİNLEŞTİ! Fiyatlar yarıya indi! 5 litresi 7,75'e düştü! Ayçiçek yağı, büyük boy su, tuvalet kağıdı...
A101'de yeni haftanın yeni indirimleri belli oldu. 13 Mayıs'tan 19 Mayıs tarihine kadar Haftanın Yıldızları kataloğuna göre ayçiçek yağı 62 TL'den, 5 litrelik su 7,75'ten, 6'lı maden suyu 17 TL'den satılacak. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde de 10'lu çikolata 37,90'a, 6'lı gazlı içecek 45 TL'ye düşecek. Aldın Aldın kataloğunda da 18 Mayıs'tan itibaren geçerli teknolojik ürünler yer alıyor. Plazma, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, halı yıkama makinesi, su ısıtıcı, süpürge, el mikseri, saç kesme makinesi, telefon, kulaklık uygun fiyata satılacak. İşte A101 13 Mayıs- 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu...
13.05.2023 18:45 - Son Güncelleme: 13.05.2023 18:45
A101 Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın kataloğu yenilendi. 13 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yüzlerce üründe indirim yapıldı. Katalogdan tüm ürünlerin indirimli fiyatlarına bakılabiliyor. Peki yeni haftada A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Ayçiçek yağı, litrelik su, tuvalet kağıdı ve daha birçok gıda ve temizlik- bakım ürünlerinde indirim uygulandı. İşte A1011 13 Mayıs - 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu listesi.