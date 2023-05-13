Yeni hafta geldi A101’in aktüel ürünler kataloğu KESİNLEŞTİ! Fiyatlar yarıya indi! 5 litresi 7,75’e düştü! Ayçiçek yağı, büyük boy su, tuvalet kağıdı...

A101 Haftanın Yıldızları ve Aldın Aldın kataloğu yenilendi. 13 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yüzlerce üründe indirim yapıldı. Katalogdan tüm ürünlerin indirimli fiyatlarına bakılabiliyor. Peki yeni haftada A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Ayçiçek yağı, litrelik su, tuvalet kağıdı ve daha birçok gıda ve temizlik- bakım ürünlerinde indirim uygulandı. İşte A1011 13 Mayıs - 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu listesi.