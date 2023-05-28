Yeni hafta geldi A101’de seçim indirimi başladı! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdında fiyatlar düştü! 46 TL! 28,29,30,31 Mayıs aktüel ürünler katalog!

A101 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımda! Bu hafta A101'in tüm mağazalarında indirimli ürünler satışa çıktı. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri indirim devam edecek. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 28-29-30-31 Mayıs, 1-2 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.