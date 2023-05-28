Yeni hafta geldi A101'de seçim indirimi başladı! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdında fiyatlar düştü! 46 TL! 28,29,30,31 Mayıs aktüel ürünler katalog!
A101'in yeni indirimleri az evvel belli oldu. Bu hafta A101'e giden poşeti dolu çıkacak! 28 Mayıs'tan itibaren tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı indirime girdi. Yeni haftanın gelmesiyle beraber 12'li tuvalet kağıdı 46,50'ye düştü. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de Kotex 14'lü 29,90'a indi. Diğer ürünler arasında peynir, pirinç, süt, yoğurt, meyve, sebze de yer alıyor. Ayrıca teknolojik aletlerde de büyük kampanyaya imza atıldı. Çeyiz ürünleri bekleyenlere de müjdeli haber verildi. İşte A101 28-29-30-31 Mayıs, 1,2 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste.
28.05.2023 21:43 - Son Güncelleme: 28.05.2023 21:43
A101 aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımda! Bu hafta A101'in tüm mağazalarında indirimli ürünler satışa çıktı. Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri indirim devam edecek. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 28-29-30-31 Mayıs, 1-2 Haziran 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.