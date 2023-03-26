Yeni hafta geldi, A101’de indirim furyası başladı! 5 çeşit + adedi 29,95 TL’ye düştü! Fiyatlar yarıdan fazla indi! Sıvı yağ, 8’li tuvalet kağıdı...

A101'de indirim başladı. Bugünden itibaren onlarca üründe dev kampanya uygulandı. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Peki A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? Sıvı yağ, 8'li tuvalet kağıdı, şampuan...