Yeni hafta geldi A101 BİM ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! 3 beden 18’li adet 44,90 TL’ye düştü! Bedavadan biraz pahalı! Yağ, tuvalet kağıdı...

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zincir marketleri A101, BİM ve ŞOK yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Haftanın güncel A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Öte yandan marketlerde 'fiyat sabitleme' hareketi son günlerde çok konuşuldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gerçekleştirdiği toplantının ardından zincir marketlerde fiyat sabitleme ve indirim kararları alınmaya başlandı. Buna göre A101, BİM ve ŞOK marketlerinde belirli bir tarihe kadar ürünlerin fiyatı sabit kalacak.