Yeni hafta başladı A101 indirimli ürünler kataloğu yayında! 8'li halde satılıyor 34,95! Çeyizlerde İNDİRİM müjdesi: Beyaz eşya, mutfak, tekstil...
Pazartesi günleri zincir marketlerinde yeni aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar yeni haftanın gelmesiyle A101'e akın etmeye başladı. Çünkü bu hafta çeyiz alışverişi başladı. Evlilik hayali kuranlar, evlilik arefesinde olanlar, çeyiz düzenler bu hafta a101'de beyaz eşya, elektronik ürünler ve züccaciye ürünlerini indirimden alacak. Öte yandan gıda ve temizlik ürünlerinde de indirimler vatandaşları bekliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam LİSTE!
03.10.2022 15:47 - Son Güncelleme: 03.10.2022 15:47
A101 aktüel kataloğunda bu hafta teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Yayımlanan kataloğa göre 2 yıl garantili 3 çekmeceli dondurucu 1.899 TL'den satılıyor. Hi-Level 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 5.699 TL, Samsung 43" Crystal UHD Tv 7.899 TL, Hi-Level 39" Uydu Alıcılı Led Tv 2.999 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 3.199 TL'ye düştü. Ayrıca akıllı telefon, plazma, mutfak robotu, tost - çay makinesi, ütü, süpürge, 3'lü koltuk, bambu yorganda da indirimler uygulandı. İşte haftanın A101 aktüel kataloğunda bu haftanın indirimli ürünleri...