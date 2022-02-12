Yeni haber geldi! 8 Eylül 1999 tarihi önemli! EYT kimleri kapsıyor, son dakika müjdesi ile bugün EYT çıkarsa kimler emekli olabilir?
Emekli olmak isteyenlerin sayısı her geçen artıyor. Ancak Türkiye'de geçmiş yıllarda uygulanan emeklilikle ilgili yasalarda yapılan düzenlemeler sonrasında birçok kişi emeklilik şartlarının büyük bölümünü karşılamasına rağmen emeklilik hakkından yararlanamıyor. Kamuoyu gündeminde EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar için mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde başlaması bekleniyor. EYT'liler bir yandan yeni yasayı beklerken emekli olmak isteyen fakat prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara da yeni fırsatlar sunuldu. SGK prim borcu olanları emekli edecek fırsatı kaçırmayın! İşte ayrıntılar
SGK Prim Borçlarını Yapılandırma Fırsatı!
Emekli olmak isteyenlere SGK prim borçlarından kurtaracak çözümler sunulmaya devam ediyor. Denizbank tarafından emekli olmak isteyenlere kredi seçeneklerinin sunulmasının ardından bu kapsamda yer alan birçok vatandaş emekli olma hakkı elde edecek.
SGK prim borcunu ödemek için Denizbank üzerinden emeklilik kredisi talep edenler, 3 ay erteleme avantajlarıyla da bu krediyi kullanarak rahatça emekli olmak için taleplerini iletebilecekler.
Geçtiğimiz dönemde SGK prim borçlarını yapılandırma fırsatı da sunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankalar ile anlaşmalarına da devam ediyor.
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Kefil şartı aranmadan tüm SGK prim borçlularının 36 ay vade fırsatları ve 3 ay ödemesiz seçeneklerinden yararlanarak emekli olmak için finansman talep etmeleri sağlanacak.
Bireysel kredi başvuru formu, nüfus cüzdanı, gelir belgesi, son aya ait resmi fatura veya ikameti gösteren belgeler ile SGK prim borcu yazısını getirenlere Denizbank kredi sağlayacak. %2,11 faiz oranlarından da yararlanarak prim borçlarının emekli edilmesine katkı sunulması hedefleniyor.