Yeni gün geldi ŞOK aktüel ürünler KATALOĞU çıktı! ŞOK 12-17 Ocak FİYAT LİSTESİ! 15’li 45 TL’ye satışta! Beyaz eşya, ekstra ürünler...

ŞOK'ta bu haftanın indirimli ürünleri açıklanırken, 1000 üründe fiyatları sabitleme uygulaması da dikkat çekti. Şok zincir marketleri ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu. ŞOK CEO'su Uğur Demirel, "Müşterilerimize hoş bir sürpriz yaptık. Belirlenen 1000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak" dedi. İşte ŞOK 12-17 Ocak aktüel ürünler kataloğu...