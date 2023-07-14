Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...
EYT yasasıyla birlikte Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar veya borçlanma yoluyla başlangıcını bu tarihe çekenler, belirli prim ve yıl şartlarını tamamlamışlarsa emekli aylığına kavuşabilecekler. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklara yönelik prim gün şartları ise farklılık gösteriyor. Öte yandan 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar devam ederken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? İşte detaylar...
14.07.2023 08:16 - Son Güncelleme: 14.07.2023 08:16