Yeni EYT yasası paketi netleşti! SGK girişi 2000-2005 s. kısmi emekli olacak şanslı grup belli oldu! Kadın, erkek 5000 prim + 50-55 yaşla...

Fazla çalışma imkanı olmayan bireyler için kısmi emeklilik seçeneği, yardım eli olarak ön plana çıkıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleri, 10, 12.5 ve 15 yılla sınırlı olmasına rağmen bu kişilere emeklilik imknı sunuyor. İşte detaylar...