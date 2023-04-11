Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi müjdesi! 2 yıl geri ödeme yok! Faizsiz evlilik kredisiyle bankalar atağa geçti! 48 ay vade, 3.125 TL aylık taksitle...

EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.