Yeni erken emeklilik müjdesi verildi! Yaş şartı olmadan emeklilik başlıyor! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke sınırları içerisine yaşayan vatandaşların bazı şartları sağlamaları durumunda emekli olmalarını ve bunun karşılığında da aylık ödeme almalarını sağlamaktadır. Söz konusu emekli olma şartlarından olan yaş, sigortalı olma süresi ve prim ödemesi başlıklarını tamamlamamış olan kişiler, emekli olamamaktadırlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu üç ana kuralı, bazı grupların içerisinde yer alan vatandaşlar için esnetmiştir. Söz konusu esneklik kişinin engelli olmasını ya da sahip olduğu bazı hastalıkları kapsamaktadır.