Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Malulen emeklilik hakkı, kişinin engelli olması ya da sahip olduğu hastalıkların durumuna göre verilmektedir. Bu hak, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyecek durumda olan vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Malulen emekli olmak isteyen vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen belli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartların başında, sigortalı olma süresi gelmektedir. Sigortalılık süresi, 10 yıl ve üzeri olan kişiler malulen emeklilik hakkına sahip olabilmektedirler.