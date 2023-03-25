Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!
Sosyal Güvenlik Kurumu, ülkemizde yaşayan vatandaşların emeklilik hakkını sağlamaktadır. Ancak emeklilik için belli şartlar aranmaktadır. Bu şartları tamamlayamayan vatandaşlar maalesef emekli olamamaktadır. Fakat, Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı vatandaşların bu şartları tamamlayamama durumlarını dikkate alarak, özel hallerde malulen emeklilik hakkı tanımaktadır.
Malulen emeklilik hakkı, kişinin engelli olması ya da sahip olduğu hastalıkların durumuna göre verilmektedir. Bu hak, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyecek durumda olan vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Malulen emekli olmak isteyen vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen belli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartların başında, sigortalı olma süresi gelmektedir. Sigortalılık süresi, 10 yıl ve üzeri olan kişiler malulen emeklilik hakkına sahip olabilmektedirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Bildirimi!
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlemiş olduğu 3 ana emeklilik şartından bağımsız olarak, bazı hastalıklara yakalanmış olan ya da engel durumu bulunan vatandaşların erken emekli olması söz konusudur.
Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emekli olma başlığı altında farklı şartlar tanımlamıştır. Bu şartlar, kişinin engelli olmasına ya da sahip olduğu hastalık durumuna göre değişiklik göstermektedir.