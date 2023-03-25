RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülkemizde yaşayan vatandaşların emeklilik hakkını sağlamaktadır. Ancak emeklilik için belli şartlar aranmaktadır. Bu şartları tamamlayamayan vatandaşlar maalesef emekli olamamaktadır. Fakat, Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı vatandaşların bu şartları tamamlayamama durumlarını dikkate alarak, özel hallerde malulen emeklilik hakkı tanımaktadır.

takvim.com.tr
25.03.2023 14:16 - Son Güncelleme: 25.03.2023 14:16
Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Malulen emeklilik hakkı, kişinin engelli olması ya da sahip olduğu hastalıkların durumuna göre verilmektedir. Bu hak, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyecek durumda olan vatandaşlar için büyük bir önem taşımaktadır. Malulen emekli olmak isteyen vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen belli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartların başında, sigortalı olma süresi gelmektedir. Sigortalılık süresi, 10 yıl ve üzeri olan kişiler malulen emeklilik hakkına sahip olabilmektedirler.

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Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Bildirimi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlemiş olduğu 3 ana emeklilik şartından bağımsız olarak, bazı hastalıklara yakalanmış olan ya da engel durumu bulunan vatandaşların erken emekli olması söz konusudur.

Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

İlgili durumlardan herhangi birine sahip olan ve bu durumu sağlık raporu ve diğer belgeler ile ispat edebilen vatandaşlar, malulen emekli olma hakkına sahiplerdir.

Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Sosyal Güvenlik Kurumu Malulen Emekli Olma Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu, malulen emekli olma başlığı altında farklı şartlar tanımlamıştır. Bu şartlar, kişinin engelli olmasına ya da sahip olduğu hastalık durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Yeni erken emeklilik müjdesi geldi! Yaş şartı olmadan emeklilik başladı! 1800 gün prim günü ve 10 senede hayalinize kavuşun!

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre malulen emekli olabilmek için engel durumuna göre sağlanması gereken şartlar şu şekilde belirlenmiştir:

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