Yeni dönem başladı! Emekli sandıklarında yeni düzenleme: Emeklilik birikimleri artık aktarılabilecek! Brüt asgari ücretin aylık yüzde 10’u...
Emeklilik sandıklarından bireysel emeklilik sistemi (BES) kapsamında kısmi veya tamamen aktarım yapılmasını sağlayan yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Emeklilik sandıklarında aktif bulunan vatandaşların, taahhüt planları kapsamında birikim ve taahhütlerine dayalı tutarların, kısmen ya da tamamen aktarımı mümkün hale getirildi. Emeklilik sandıklarından BES aktarımına dair tüm detaylar...
Emeklilik sandıklarından BES'e aktarım döneminin resmen başladığını duyuran kanun Resmi Gazete yayımlandı. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Yatırım Kanunu kapsamında yapılan düzenleme kapsamında, işveren katkıları dahil olmak üzere fiili aktarım tarihine kadar tüm yurt içi veya yurt dışı birikimler, taahhütler; kısmı ya da tamamen aktarılabilecek.
Söz konusu düzenleme ile aktarım yapmak isteyen vatandaşlardan ayrıca bir aidat alınmayacak. Birden çok emeklilik taahhüt planı kapsamında yer alan bir kişiye ait birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine aktarılırken, tek bir emeklilik taahhüt planı kapsamında yer alan birikimler ise yeni düzenleme ile birden çok şirkete aktarılabilecek.
EMEKLİLİK SANDIKLARINDAN AKTARIM NASIL YAPILACAK?
Aktif – pasif üyelerin emeklilik birikimlerini, bireysel emeklilik sistemine aktarmaları sağlanacak. Emeklilik sandıklarından BES'e aktarım yapılması ve aktarım miktarı üye tercihlerine bırakılması halinde üye sözleşmeleri esas alınacak.
Ancak aktarımın grup halinde olması ve her üyeyi bağlaması usulünde ise aktif üyelerin muvafakatleri aranmasına da son verildi. Söz konusu durumda pasif üyelerin birikimlerini talep etmeleri halinde emeklilik sandıklarından alınarak BES'e aktarılabilecek.