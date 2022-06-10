Yeni BEKÇİ alımı yapılıyor resmen duyuruldu! İŞKUR EGM PA Çarşı ve mahalle bekçisi başvuru ekranı ve sınav tarihi! Onlarca ilde...

İŞKUR VE EGM PA ile çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Bu yıl bekçi olma hayali kuranlar yaşadı. Haziran ayı bekçi alımları başladı. Birçok şehirde 18-55 yaş arasında bekçilik için işe alım yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılan alımlar için tüm başvuru detayları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde Polis Akademisi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlanan duyuruda da, ''81 ilimize (3.250) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.'' denildi. Başvuruların ardından sınav tarihleri ve diğer detaylar duyuruldu. İşte güncel bilgiler...