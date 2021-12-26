Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? 4 bin 253 TL ile ev kredisi hesapla! 2022’de ayda 3 bine yakın taksit ödeme sözü verenlere...

Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak verilmeye başlanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte milyonlarca kişi kollarını sıvadı ve Yeni asgari ücretle ne kadar konut kredisi çekilir? sorusunun yanıtı için araştırmalara koyuldu. 4 bin 253 TL ile ev kredisi hesaplamak çok kolay! Bankalar sabit geliri olan vatandaşlara ortalama aynı kredi çıkarıyor. En yüksek limitten kredi çekmek isteyen asgari ücretlilere yaklaşık 200- 300 bin TL arası bir miktar çıkıyor. Detaylar şöyle;