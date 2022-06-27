84,34 MİLYONUN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oluyor! Net: 5 bin 986 TL, Brüt: 7 bin 43 TL olacak! 6 aylık TÜFE oranı + yıllık TÜFE farkı formülleri...

Asgari ücrete zam özel sektörde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam yolunu açacak. İşsizlere, annelere, stajyerlere yapılacak ödemeler de artarken, asgari ücretlilerin tazminatları, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.