84,34 MİLYONUN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI belli oluyor! Net: 5 bin 986 TL, Brüt: 7 bin 43 TL olacak! 6 aylık TÜFE oranı + yıllık TÜFE farkı formülleri...
Asgari ücret zammı için kritik saatlere gelindi. Kabine Toplantısı'nın ardından, asgari ücret zammı için atılan adımların netleşmeye başlayacağı öngörülüyor. Bu hafta asgari ücret zammı meselesinin netlik kazanması beklenirken; verilecek karar sadece asgari ücretlilere değil, neredeyse tüm vatandaşlara dokunmuş olacak. Gündemde 2 formül bulunuyor. Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrete enflasyonun yansıtılacağı, bunun da '6 aylık TÜFE oranı' ya da 'yıllık TÜFE farkı' şeklindeki 2 formülle yapılabileceği konuşulanlar arasında. Zam oranı yüzde 40.75 olursa asgari ücret net 4 bin 253 liradan 5 bin 986 liraya, brüt 5 bin 4 liradan 7 bin 43 liraya kadar çıkabilecek. Peki, asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte son durum hakkında merak edilenler...
Asgair ücret zammını milyonlarca kişi merakla bekliyor. Bu hafta zam için kritik zamanlar yaşanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücret zammı konusunda sürecin hızlanması bekleniyor. Bu zamdan sadece asgari ücretlliler değil tüm kesim yararlanacak. Uzmanlar kritik hesaplamalarla olası zam miktarını duyuruyor. Haberimizde yeni asgari ücret zammı için çeşitli formüllere yer verdik. Peki, asgari ücrete zam geldi mi? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...
Asgari ücrete zam özel sektörde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam yolunu açacak. İşsizlere, annelere, stajyerlere yapılacak ödemeler de artarken, asgari ücretlilerin tazminatları, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
Bu hafta konunun netleşmesi beklenirken; verilecek karar sadece asgari ücretlilere değil, neredeyse tüm vatandaşlara dokunacak.
Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrete enflasyonun yansıtılacağı, bunun da '6 aylık TÜFE oranı' ya da 'yıllık TÜFE farkı' şeklindeki 2 formülle yapılabileceği konuşuluyor.