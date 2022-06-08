Yaz geldi çeyiz ürünleri indirime girdi! ŞOK ve A101'de fiyatlar düştü! 1000 TL altında! Bu ürünler altından daha değerli: Mobilya, züccaciye, ev aletleri...

A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı. Alışveriş çılgınlığı başladı! Vatandaşların yakından takip ettiği A101 ve ŞOK indirimli ürünler listesi belli oldu. Listede gıdanın yanı sıra bu kez çeyizlik ürünler dikkat çekti. Düğün hazırlığı yapanların aradığı ürünlerin yer aldığı katalog merak konusu oldu. Bu hafta A101 ve ŞOK zincir marketlerinde televizyondan, küçük ev aletlerine, nevresim takımlarından, beyaz eşyalara, mutfak eşyalarından, temizlik malzemelerine daha birçok ürün satışa sunulmaya başladı. İşte, Haziran 2022 itibarıyla raflarda yerini alacak ürünlerin tamamı...