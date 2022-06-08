Yaz geldi çeyiz ürünleri indirime girdi! ŞOK ve A101'de fiyatlar düştü! 1000 TL altında! Bu ürünler altından daha değerli: Mobilya, züccaciye, ev aletleri...
A101 ve ŞOK'tan düğün için alışveriş yapmak isteyenlere müjde! Tem çeyiz ürünleri iki markette satışa girdi! 1000 TL altında ürünler de var 3000 TL üstünde ürünlerde! Mobilyadan, elektronik ürünlere, züccaciyeden temizlik malzemelerine kadar envai çeşit üründe indirim yapıldı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünler de başladı. Bu süreçte en uygun çeyiz alışverişi yapmak isteyenler artık zincir marketlere de yöneliyor. Bu noktada A101 ve ŞOK dikkat çekiyor. İşte yeni aktüel ürünler kataloğu...
08.06.2022 16:50 - Son Güncelleme: 08.06.2022 16:50
A101 ve ŞOK aktüel ürünler kataloğunu yayımlandı. Alışveriş çılgınlığı başladı! Vatandaşların yakından takip ettiği A101 ve ŞOK indirimli ürünler listesi belli oldu. Listede gıdanın yanı sıra bu kez çeyizlik ürünler dikkat çekti. Düğün hazırlığı yapanların aradığı ürünlerin yer aldığı katalog merak konusu oldu. Bu hafta A101 ve ŞOK zincir marketlerinde televizyondan, küçük ev aletlerine, nevresim takımlarından, beyaz eşyalara, mutfak eşyalarından, temizlik malzemelerine daha birçok ürün satışa sunulmaya başladı. İşte, Haziran 2022 itibarıyla raflarda yerini alacak ürünlerin tamamı...