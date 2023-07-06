Yatırımcılar hazır ola geçti! Kuyumcular daha önce olmadı deyip açıkladı! O tarihe dikkat! İşte 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Altın fiyatları, yatırımcılar ve altın alıp satmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün altın fiyatları yükselişte seyrediyor. Ons altın, 1919 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Ata altın gibi diğer altın çeşitleri de yükseliş trendinde bulunuyor. Yatırımcılar, altın piyasasının nabzını tutuyor ve hazırda bekliyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilikte etkili olan faktörlerden biri Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararıdır. Bankanın vereceği kararlar, altın fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabilir. Doların değer kazanması da altın fiyatlarını destekleyen bir etken olarak öne çıkıyor.
Altın piyasasının merkezi olarak bilinen Kapalıçarşı'da da altın fiyatları günlük olarak güncellenmektedir. Güncel Kapalıçarşı altın fiyatlarına dair bilgiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Altın, yüzyıllardır güvenli bir liman olarak görülmekte ve yatırımcılar için önemli bir değer taşımaktadır. Özellikle belirsizlik dönemlerinde ve ekonomik dalgalanmalarda altına olan talep artmaktadır. Ancak, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların karmaşık birçok faktöre bağlı olduğu unutulmamalıdır. Ekonomik veriler, jeopolitik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik altın fiyatlarını etkileyebilen unsurlar arasında yer almaktadır.
İslam Memiş, altınla ilgili uyarılarını Mayıs ayının son haftasında yapmaya başladığını hatırlatarak altın almak isteyenlere sesleniyor: "Henüz ons altın 2000 dolar seviyelerindeyken ısrarla Haziran ayı içinde 1910 dolar altına düşecek dedim ve bugün geldiğimiz noktada söylediklerimin bir bir gerçekleştiğini görüyoruz."
"Altın için 1900 doların altının test edileceğini düşünmüyorum, aksine hızlı bir toparlanma sürecine girilecektir." diyen Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu nedenle, belki de nadiren karşılaşabileceğimiz bir alım fırsatı sunuyor altın. Çünkü yıl ortalarında belirttiğimiz gibi, Aralık ayı itibariyle ons altında beklentimiz 2250-2350 dolar seviyelerindedir. Bu fiyat artışı, gram ve çeyrek altını da etkileyecektir."
Altın piyasasında Türkiye'de genellikle gram altın üzerinden yorumlar yapılmaktadır. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolar kurundaki dalgalanmalarla birlikte gram altın rekor seviyeler görmeye devam etmektedir. Gram altın 1.600 TL eşiğini aşmış durumdadır. Dolar kurunun yükselişine bağlı olarak, gram altında daha da yüksek seviyeler hedeflenmektedir.
Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafları, altın fiyatlarını değerlendirerek, "Gram altın 1.600 TL seviyesini aştı. Bu fiyatlar, yıl içinde beklenen fiyatlardı. Ancak dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, yıl sonunda beklenen fiyatları yıl ortasında gördük. Bu durum, altının en sağlam yatırım modeli olduğunu bir kez daha göstermektedir.