Yastık altında, kasada, bankada altını olanlar pür dikkat kesilsin! İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu! Ölüm tarihini açıkladı

Memiş, gram altın, dolar, gümüş ve kripto paralar için uyardı. Memiş, şöyle konuştu:

"Yıla 785 liradan başlayan gram altın bugün hem banka hem Kapalı Çarşı'da 1015 lira seviyesinde. Yani 7 ayda gram altın yatırımcısına 230 lira kazandırdı. Tabii ki 1200 ve 1450 öngörümü koruyorum, kamuoyu ile paylaşıyorum. Dolardan destek görüyor, dolar gram altını desteklemeye devam ediyor.