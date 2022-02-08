Yastık altında gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktirenler dikkat, az önce açıklama yapıldı! 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç para?

Altın fiyatlarında son dakika. Rusya'nın Ukrayna'ya mümkün bir hücum yapmasını değerlendiren yatırımcılar Altın doğrultusunda yatırım yapmaya başladı. Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının sonrasında dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi gerekliliğini açıkladı. Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor. Gerilimden beslenen yatırımcıların risk iştahını kabartmış durumda. Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına karşın yükselişini devam ettiren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi. Gram Altın fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından ötürü yükselişe geçti. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 794.5 lira, en yüksek de 798.1 lira düzeyi görüldü. Saat 10:11 itibarıyla 796 liradan alıcı buluyor.