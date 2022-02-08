Yastık altında gram altın, bilezik, çeyrek altın biriktirenler dikkat, az önce açıklama yapıldı! 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç para?
Altın fiyatlarıyla son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yastık altında altın biriktirenler ve altın almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber yaptık. Altın fiyatlarıyla alakalı peş peşe tahminler geldi. Öte yandan Altın fiyatları jeopolitik risklerden beslenmeye devam ediyor. Yatırımcıların altına olan talebinin yükselmesi ile eş güdümlü hem ons hem de gram altın doğrultusunda yükselişler yaşanıyor. Ons altın güne 1821 dolardan başladı. Gün içersinde en düşük 1818 dolar, en yüksek de 1823 dolar civarını gördü. Peki 0,5-8, 20, 150 ve 200 gram altın bugün kaç para?
Altın fiyatlarında son dakika. Rusya'nın Ukrayna'ya mümkün bir hücum yapmasını değerlendiren yatırımcılar Altın doğrultusunda yatırım yapmaya başladı. Rusya'nın askeri birliklerini Ukrayna sınırına yığmasının sonrasında dün ABD Başkanı Joe Biden, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi gerekliliğini açıkladı. Bu gelişmelerin ışığında altına olan talep de artıyor. Gerilimden beslenen yatırımcıların risk iştahını kabartmış durumda. Fed'in faiz artırım hamlesine az kalmasına karşın yükselişini devam ettiren ons altın 1823 dolara kadar yükseldi. Gram Altın fiyatları da hem ons altındaki yükselişten hem de doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasından ötürü yükselişe geçti. Gram altın güne 795.9 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 794.5 lira, en yüksek de 798.1 lira düzeyi görüldü. Saat 10:11 itibarıyla 796 liradan alıcı buluyor.
ALTIN HANGİ YÖNE GİDECEK?
Cuma günü belirtiler ve beklentilerin üstünde gelen ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin siyasetini sürdürmesi daha da güçlenirken; ons altının gözü büyük merkez bankalarında olmayı sürdürecek. Altının ons fiyatı, Fed'in para siyasetini sıkılaştırmasıyla dünyada güçlenen doların tesirsinde değer kaybederken; küresel enflasyonist tesir ve Ukrayna geriliminin 'güvenli liman' tesirsini çalıştırması altın fiyatlarını destekliyor.
İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer; altın fiyatlarının tarafı ile alakalı olarak yaptığı değerlendirmede, "Aşağıda 1795 dolar yukarıda ise 1830 dolar düzeyi kalıcı olarak kırılmadığı bağlamda yatay ve yönsüz seyirler devam edecek" şeklinde belirtti.
Ons altın bugün içinde en yüksek 1815 dolar civarını görürken; en düşük ise 1807 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında yükselişle 1812 dolardan işlem gördü.
Gram altın fiyatları, geçen haftayı 788 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 789 lira civarından başladı. Haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 791,60 lira civarını, en düşük ise 786,93 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 12:04 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 789,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1288 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 306 liradan satılıyor