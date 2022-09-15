Yastık altında 500 TL’si olana TOKİ’den 2+1, 3+1 120 m2 daireler! Günlük sigara parası! TOKİ İlk Evim kredisi Halkbank, Ziraat Bankası’ndan...

Buna göre hanede kaç genç varsa hepsi başvuruda bulunabilecek. Ayrıca İstanbul için 18 bin lira, Anadolu için 16 bin lira olan hane gelir sınırı için Ekim ayının 31'indeki durum geçerli olacak. Daha sonra artacak gelirler dikkate alınmayacak.