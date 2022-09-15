Yastık altında 500 TL'si olana TOKİ'den 2+1, 3+1 120 m2 daireler! Günlük sigara parası! TOKİ İlk Evim kredisi Halkbank, Ziraat Bankası'ndan...
TOKİ sosyal konut başvuruları alınmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temeli Ekim ayında atılacak. İstanbul'da geliri 18 binin altındakiler, diğer illerde ise 16 binin altındakiler başvuru yapabilecek. Projede 2+1 ve 3+1 odalı daireler yer alıyor. 2+1 evler 75-85 metrekare, 3+1 evler ise 100-120 metrekare arasında olacak şekilde inşa edilecek. Başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar ilk taksit ödemesini sözleşme yapıldıktan sonra yatıracak. Peşinat tutarı yüzde 10 olarak belirlenirken, bu miktarı kredi ile tahsis etmek isteyenler için bankalarının desteği alınabilecek.
TOKİ'nin merakla beklenen projesi Başkan Erdoğan tarafından detaylarıyla açıklandı ve başvurular başladı. Şehit yakınları-gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve diğer vatandaşlar için başvuru ekranı aktif edildi. Başvurular TC kimlik NO son rakamına göre alınacak. Buna göre, 0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba, 2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe, 4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma, 6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi, 8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar, 19 Eylül-31 Ekim tüm vatandaşlar olarak belirlendi. İşte TOKİ Eylül ayı satışları...
TOKİ sosyal konut projesi hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. 250 bin konut için 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerin ailelerinin gelirlerine bakılmadan projeye kendi adlarına başvurabileceği belirtildi.
Buna göre hanede kaç genç varsa hepsi başvuruda bulunabilecek. Ayrıca İstanbul için 18 bin lira, Anadolu için 16 bin lira olan hane gelir sınırı için Ekim ayının 31'indeki durum geçerli olacak. Daha sonra artacak gelirler dikkate alınmayacak.