Yastık altında 50-100 bini olanlara 2+1 3+1 4+1 daire! Bursa, Sakarya, Bolu ve 39 ilde ucuza satılacak! Son 5 gün! 2.500.000 TL'den az 700 bin TL'ye...

1 TOKİ 26 TEMMUZ 2023 GÜNCEL KONUT SATIŞLARI! 42 il için beklenen duyuru geçtiğimiz günlerde geldi. TOKİ başvuruları devam ediyor. Aralarında megakent İstanbul, başkent Ankara'nın da bulunduğu bulunduğu 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568.263 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. Dairelerin fiyatları 4.500.000 TL'ye kadar çıkıyor. Alıcılar konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. İşte 42 ilin tümü ve diğer merak edilen detaylar...

2 TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU ÜCRETİ 2023 Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerektiği belirtildi. Buna göre evin fiyatına göre 50 bin, 100 bin ve 200 bin katılım teminatı istenecek.