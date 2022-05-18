Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı! Ülke genelinde birçok şehirde bütçeye uygun konut fırsatı! TOKİ'den 120 ay vadeli konut satışı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirli aileleri de unutmuyor ve onları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Açık arttırma yöntemiyle ülke genelinde birçok şehirde konut projeleri sunan TOKİ, bütçeye uygun fiyatlarla 2+1, 3+1 konutlar ile kira ödemekten bıkanları bu durumdan kurtarırken kendi evini satın almasını kolaylaştırıyor. Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı, TOKİ'den 120 ay vadeli konut satışına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ülke genelinde birçok şehirde bütçeye uygun konut fırsatı sunuyor. Böylece dar geliri olan aileler de kira ödemekten kurtularak ev sahibi olabiliyor. Uygun fiyatlı konutlara bir de bütçeye uygun ödeme koşulları ekleniyor, TOKİ'den 120 ay vadeli konut satışı dikkat çekiyor. Açık arttırma şeklinde yapılan satışlar ile ilgili TOKİ güncel bilgileri haberimizde yer alıyor.
Bir çok ilde ucuz konut inşa eden TOKİ aylık düşük taksitlerle dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. Aralarında İstanbul, Ankara'nın da bulunduğu 39 ilde daire satışları devam ediyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 şehirde 105 konut ile 18 şehirde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022'de açık artırmayla satışa sunuyor. TOKİ, uygun fiyatlı ve 120 ay vadeli konut satışıyla yüzlerce kişiyi ev sahibi yapıyor.
TOKİ'nin 17-18 Mayıs 2022 saat 10.30'da gerçekleştireceği açık artırmayla satışa sunulacak 39 ildeki 105 konut ile 18 ilde 189 iş yeri için geri sayım başladı. Söz konusu açık artırma Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.