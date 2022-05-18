Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı! Ülke genelinde birçok şehirde bütçeye uygun konut fırsatı! TOKİ’den 120 ay vadeli konut satışı...

Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ülke genelinde birçok şehirde bütçeye uygun konut fırsatı sunuyor. Böylece dar geliri olan aileler de kira ödemekten kurtularak ev sahibi olabiliyor. Uygun fiyatlı konutlara bir de bütçeye uygun ödeme koşulları ekleniyor, TOKİ'den 120 ay vadeli konut satışı dikkat çekiyor. Açık arttırma şeklinde yapılan satışlar ile ilgili TOKİ güncel bilgileri haberimizde yer alıyor.