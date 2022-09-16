Yaşa takılanlara 45-46-47 yaşla maaş bağlanacak! Bunu yapmayan EYT'lilerin emekliliği yanacak! SGK müdürlüğüne koşun! SSK sigorta sicil numarası...

EYT'DE TÜRK FORMÜLÜ KESİNLEŞTİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" açıklamasında bulundu.