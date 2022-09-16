Yaşa takılanlara 45-46-47 yaşla maaş bağlanacak! Bunu yapmayan EYT'lilerin emekliliği yanacak! SGK müdürlüğüne koşun! SSK sigorta sicil numarası...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla yasayı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir açıklama geldi. Bilgin, önlerinde yalnızca Türk formülü olduğunu belirtti ve "Hollanda, Almanya modeli konuşuluyor bu doğru değil.'' dedi. Milyonlar EYT düzenlemesini beklerken hatalı işlem mağduru olanların ilgili SGK müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Dikkat! İşe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri veya EYT için gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılabilir. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili flaş gelişme! Yaşını doldurmadığı için emekliliği hak edemeyenlerle ilgili uyarı geldi. Emekli olmak için yaş kriterini bekleyenler bu detaya çok dikkat etsin. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde teknolojinin yetersizliğinen ötürü bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapıldı. İşlemlerinde hata olanların bir an evvel harekete geçmesi ve SGK müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekiyor.
EYT'DE TÜRK FORMÜLÜ KESİNLEŞTİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra, çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" açıklamasında bulundu.
SGK SİSTEMİNDE GÖRÜNMEYEN PRİMLER
Özellikle son 20 yıldan bu yana bilgi işlem teknolojisini en iyi kullanan kurumlardan birisidir SGK. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yeterince kullanılmaması ve işlemlerin bir çoğunun manuel kağıt ortamında yeterince kontrol olmadan yapılmış olmasından dolayı bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmıştır.