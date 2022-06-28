Yaşa takılana derman olacak açıklama! 'EYT EKİM AYINDA çözüme kavuşabilir!' 5975 günü dolan herkes... 48,49,50 yaş aralığında emeklilik düş değil!

EYT için son gelkişmeler sıkı takibe alındı. Bu süreçte de çeşitli formüller gündeme gelip üzerinde duruluyor. Milyonları ilgilendiren bu konuyla ilgili ardı sıra gelişmeler yaşanmaya başlandıç Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret, emekli memur zammı, 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konular olarak yer aldı. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğu ileri sürüldü. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'den kimler yararlanacak? EYT çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilen sorular ve cevapları...