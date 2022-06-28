Yaşa takılana derman olacak açıklama! 'EYT EKİM AYINDA çözüme kavuşabilir!' 5975 günü dolan herkes... 48,49,50 yaş aralığında emeklilik düş değil!
EYT'liler bu çözümle birlikte gün saymaktan kurtulacak. Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde açıklandı. Emeklilikte yaşa takılanlar bu yöntemle emekli olacak. EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak çeşitli formüller gündeme geldi. 5 aşama tamamlandığında EYT konusunun yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öte yandan uzman isim Ekim ayında çözüme kavuşacağını dile getirdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler haberimizde...
EYT için son gelkişmeler sıkı takibe alındı. Bu süreçte de çeşitli formüller gündeme gelip üzerinde duruluyor. Milyonları ilgilendiren bu konuyla ilgili ardı sıra gelişmeler yaşanmaya başlandıç Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret, emekli memur zammı, 3600 ek gösterge son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konular olarak yer aldı. Milyonların gözü kulağı resmi makamlardan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğu ileri sürüldü. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'den kimler yararlanacak? EYT çıkarsa maaşlar ne kadar olacak? İşte merak edilen sorular ve cevapları...
UZMAN İSİM YORUMLADI! EYT NE ZAMAN ÇÖZÜME KAVUŞACAK
İHA'nın haberine göre, emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT'lilerin uzun yıllardır emekli olabilmek için beklediği düzenleme ile ilgili Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi.
EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun yıllardır emekli olabilmek için düzenleme bekliyor. Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalıların sorunlarını çözmek amacını taşıyor.