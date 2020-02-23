Haberler Galeri Ekonomi Yaşa göre maaşı geliyor! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yılı yeni emeklilik düzenlemesi ve ek ödeme ücreti...

Yaşa göre maaşı geliyor! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yılı yeni emeklilik düzenlemesi ve ek ödeme ücreti...

Yaşa göre maaşı geliyor! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yılı yeni emeklilik düzenlemesi ve ek ödeme ücreti... Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek.. Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

23.02.2020 17:10 - Son Güncelleme: 23.02.2020 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





