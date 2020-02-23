Yaşa göre maaşı geliyor! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yılı yeni emeklilik düzenlemesi ve ek ödeme ücreti...
Yaşa göre maaşı geliyor! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 yılı yeni emeklilik düzenlemesi ve ek ödeme ücreti... Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek.. Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.
Milyonlarca SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisi için 2020 yılında yeni emeklilik düzenlemesi gelebilir. Bu bağlamda 2020 emeklilik düzenlemesi ile emeklilere 368 TL ek ödeme kapıda! SGK, SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme müjdesi! 2020 emeklilik düzenlemesi ile hasta ve yaşlılara farklı zam yapılması öngörülüyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Başkan Erdoğan'a gönderildi.
Düzenlemeyle birlikte, emeklilik için yaş akdini doldurup, prim eksiğini tamamlamak isteyenler düzenlemeden yararlanabilecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme verilmesi planlanıyor. İşte, 2020 emeklilik düzenlemesiyle ilgili tüm merak edilenler!
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