Yaş şartsız emeklilik GELDİ! Herkes 100, 200, 300 ödeyebilir! Devletten %30 da destek cabası! Katılımcılara 4 müjde! İndirimler, ücretsiz hizmetler...
Yaş şartsız emeklilik geldi. 18 yaş üzeri herkes katılabilir. Devletten de %30 destek veriliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ayda en az 100 TL ödeyerek birikim yapabilirsiniz. 18 yaş altı çocuklar için de aileleri başvuru yapabiliyor. Buna göre aileleri tarafından sisteme dahil edilen 18 yaş altı çocuk sayısı son verilere göre 423 bini aştı. Peki BES nedir? Bireysel Emeklilik Sistemine kimler katılabilir? Ayrıca sisteme katılanlara 4 müjde! İndirimler, ücretsiz hizmetler...
23.08.2022 15:04 - Son Güncelleme: 23.08.2022 15:04
Her yıl iş değiştiren ya da yeni işe giren binlerce kişi işvereni aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıyor. Böylece BES saysesinde tasarruf eden çalışan sayısı 7 milyona yaklaştı. 2022 yılına kadar 45 yaş sınırı bulunan otomatik katılım uygulamasında yeni düzenleme ile yaş sınırı kalktı. Bu sayede ayda düşük miktarda ödeme yaparak emeklilik hakkı elde edilebiliyor. İşte BES hakkında bilgiler ve BES'le ilgili gelişmeler...
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında 18 yaş altı için başlatılan gönüllü BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) uygulamasında katılımcı sayısı 423 bini aştı.