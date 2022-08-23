Yaş şartsız emeklilik GELDİ! Herkes 100, 200, 300 ödeyebilir! Devletten %30 da destek cabası! Katılımcılara 4 müjde! İndirimler, ücretsiz hizmetler...

Her yıl iş değiştiren ya da yeni işe giren binlerce kişi işvereni aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılıyor. Böylece BES saysesinde tasarruf eden çalışan sayısı 7 milyona yaklaştı. 2022 yılına kadar 45 yaş sınırı bulunan otomatik katılım uygulamasında yeni düzenleme ile yaş sınırı kalktı. Bu sayede ayda düşük miktarda ödeme yaparak emeklilik hakkı elde edilebiliyor. İşte BES hakkında bilgiler ve BES'le ilgili gelişmeler...