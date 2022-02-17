Yaş şartını 3 yıl erken tamamlama fırsatı! Hem kadınlar için hem de erkekler için geçerli! Erken emeklilik için işe giriş tarihini değiştirmenin yolu...

Günümüzde emekli olmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki erken emeklilik için o detayları bilen kaç kişi var? Erken emeklilik ile ilgili bilinmeyen kadınlar için ayrı, erkekler için ise ayrı bir detay bulunuyor. Bu detayları uygulayanlar erken emekli oluyor. Erken emekliliğin yolu nasıl açılır tek tek haberimizde açıkladık. Hem kadınlar hem erkekler faydalanabiliyor. İşe giriş tarihini değiştirerek yaş şartını 3 yıl erken tamamlayabilirsiniz. İşe giriş tarihini değiştirmenin yolları kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanmasıdır. İşte detaylar...