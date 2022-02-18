Yaş şartını 3 yıl erken tamamlama fırsatı! Hem kadınlar için hem de erkekler için geçerli! Erken emeklilik için işe giriş tarihini değiştirmenin yolu...
Günümüzde emekli olmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Peki erken emeklilik için o detayları bilen kaç kişi var? Erken emeklilik ile ilgili bilinmeyen kadınlar için ayrı, erkekler için ise ayrı bir detay bulunuyor. Bu detayları uygulayanlar erken emekli oluyor. Erken emekliliğin yolu nasıl açılır tek tek haberimizde açıkladık. Hem kadınlar hem erkekler faydalanabiliyor. İşe giriş tarihini değiştirerek yaş şartını 3 yıl erken tamamlayabilirsiniz. İşe giriş tarihini değiştirmenin yolları kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde ise askerlik borçlanmasıdır. İşte detaylar...
Erken emekli olabilmek mümkün! Kadın ve erkekler farklı yollar izleyerek erken emekli olabilir. Nasıl mı? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. Bilindiği üzere 1999 Eylül sonrasında işe girenler 60 yaş ile 65 yaş arasında emekli oluyor. 1999 Eylül öncesinde işe girenler ise genel olarak 51 yaşında emekli olabilir ancak tarihe göre değişmektedir. 2022 yılında emekli olmak isteyenler çalışanlar ilk işe giriş tarihini değiştirerek erken yaşta emekli olabiliyor. İşte emeklilikte geçerli istisnai bir hak olan bu özellik hakkında bilgiler...
Erken emeklilik ile ilgili kritik detay, henüz bir çok kişi bilmiyor. Çalışan kadınları ve erkekleri ilgilendiriyor. Emekliliğinizi beklerken bu detaylar bilmek ise 3 yıl kazandıracak. İşte erken emeklilik ile ilgili bilinmeyen ancak hayat kurtaran o bilgiler...