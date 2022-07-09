Yaş şartı yok! 44-45-55-56’dan önce emeklilik! 4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir!

Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır. Bu kapsamda erken emeklilik en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Anneler her çocuk için 2 yıl kazanıyor. Haberimizde erken emekli olma yollarına dair merak edilenlere yer verdik. Bu kapsamda erken emeklilik bazı koşullarda mümkün kılınabiliyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte tüm formüllerle erken emeklilik kıstasları ve formülleri!