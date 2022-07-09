Yaş şartı yok! 44-45-55-56'dan önce emeklilik! 4/A 4/B 4/C 2002, 2008, 2010, 2014 yılından sonra işe giren şimdi emekliliğe ayrılabilir!
SGK ile ilgili araştırmalarda en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK kapsamında soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Bilindiği üzere emeklilik için 3 şart bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim. Erken emekli olmak isteyenler için bazı fırsatlar bulunuyor. Haberimizde erken emekliliğe dair tüm detaylara yer verdik. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte tüm detaylar...
09.07.2022 14:27 - Son Güncelleme: 09.07.2022 14:27
Her çalışanın hayali bir gün emekli olmaktır. Bu kapsamda erken emeklilik en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Erkeklerde askerlik, kadınlarda ise doğum emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Anneler her çocuk için 2 yıl kazanıyor. Haberimizde erken emekli olma yollarına dair merak edilenlere yer verdik. Bu kapsamda erken emeklilik bazı koşullarda mümkün kılınabiliyor. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte tüm formüllerle erken emeklilik kıstasları ve formülleri!