Yaş şartı esnekleşiyor! EYT'de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! 5 ay sonra EYT'liye emeklilik yolları açılacak

3600 ek göstergenin ardından şimdi gündem EYT mevzusu oldu. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı merakla beklerken, detaylı formüller de gündeme geliyor. Yaşı bekleyelere emeklilik yolunu açacak imkan için hazırlıkların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda 7 formül değerlendirmeye alındı. EYT çalışmasıyla eş güdümlü emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2-3 sene kazancı olacak. İşte en güncel EYT formülleri!