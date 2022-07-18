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Haberler Ekonomi Yaş şartı esnekleşiyor! EYT'de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! 5 ay sonra EYT'liye emeklilik yolları açılacak

Yaş şartı esnekleşiyor! EYT'de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! 5 ay sonra EYT'liye emeklilik yolları açılacak

EYT'de son durum ve yasa çalışmaları merak edilip araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 7 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 3600 ek gösterge meselesinin çözülmesiyle gözler EYT çalışmalarına çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller haberimizde!

takvim.com.tr
18.07.2022 15:48 - Son Güncelleme: 18.07.2022 15:48
EYT’de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! 5 ay sonra EYT’liye emeklilik yolları açılacak

3600 ek göstergenin ardından şimdi gündem EYT mevzusu oldu. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı merakla beklerken, detaylı formüller de gündeme geliyor. Yaşı bekleyelere emeklilik yolunu açacak imkan için hazırlıkların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda 7 formül değerlendirmeye alındı. EYT çalışmasıyla eş güdümlü emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2-3 sene kazancı olacak. İşte en güncel EYT formülleri!

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EYT’de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! 5 ay sonra EYT’liye emeklilik yolları açılacak

3600 ek göstergeden sonra gündem sözleşmeliler ve EYT'liler oldu.

EYT’de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! 5 ay sonra EYT’liye emeklilik yolları açılacak

Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak imkan için hazırlıkların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken, 7 formül gündeme geliyor.

EYT’de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! 5 ay sonra EYT’liye emeklilik yolları açılacak

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyişe başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere ilişkin çalışmalara geldi.

EYT’de 3 yıl bekleme süresine indirim! 1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! 5 ay sonra EYT’liye emeklilik yolları açılacak

Kamudaki sözleşmelilere yönelik çalışmanın Ekim'de tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, EYT hazırlıklarının da en geç Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.

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