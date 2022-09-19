Yaş düşse bile EYT’li sayılmayacaklar! SSK, Bağkur, 4C’liler bu 6 adımla EYT’li olacak! 15-20 tam yıl 5400,7200,9000 gün asgari prim, 44,45,46 yaş...

Ülkemizde bulunan milyonlarca EYT'li yıl sonunda çıkacak yasayı merakla beklemeye başladı. Yasalarımıza göre kadın ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor ve kadınlar yaş, prim ve sigorta süresinde erkeklerden daha avantajlı oluyor. Ancak 1999'daki düzenleme sonrası emeklilik şartları zorlaşmaya başladı. Bu kapsamda EYT ile ilgili çalışmalar büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Ancak bazı kişiler EYT çıksa da yasadan yararlanmayabilir. Bu yüzden hem primi hem de yılı eksik olanlar ya da farklı kurumlarda çalışanlar için 6 adımlı bir çözüm de bulunuyor. İşte merak edilenler ve çözüm yolu haberimizde...