Yaş bekleyenlere emeklilik müjdesi! 10 yıl sigortası olan anında emekli olabilir! 1800 gününüz dolduğu an...
Günümüzde milyonlarca kişinin en büyük hayallerden birisi de emekli olarak rahat bir yaşam sürmektir. Gün sayan vatandaşlar emekli olacağı tarihi ve alacağı maaşı hesaplıyor. Bu kapsamda maaşı ve emekli olacağı yaş SGK'nın resmi internet sitesinden kolaylıkla hesaplanmaktadır. Bazı durumda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. Bir durumda 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Aynı zamanda daha sonraki yıllarda ortaya bir rahatsızlık çıkmışsa malulen emeklilik ve iş göremezlik kolaylığı da sağlanmaktadır.
Yaş bekleyenlere emeklilik müjdesi! 10 yıl sigortası olan anında emekli olabilir! 1800 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. SSK'lı çalışanların koşulları tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Ancak istisnai durumlar da var. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabiliyor.
10 YIL SİGORTA...
Emeklilik için 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yetiyor. İşçiler gibi esnaf da çalışırken bir rahatsızlık yaşarsa erken emekli olabiliyor. Sağlık raporu ile yaşı beklemeden maaş bağlanıyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.
Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.
Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.