Yaş bekleyenlere emeklilik müjdesi! 10 yıl sigortası olan anında emekli olabilir! 1800 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartları aranıyor. SSK'lı çalışanların koşulları tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor. Ancak istisnai durumlar da var. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabiliyor.