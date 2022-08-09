Yaş barajı yok! EYT kapsamında olmayanlara PRİM takviyesi! Tek tek gün sayan EYT'liler için primsiz 45-48-52 yaşında emeklilik ve ilk maaş!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. EYT'nin yanı sıra prim eksiği olanlar için neler yapılacağı gündeme geldi. Yaş şartını tamamlayıp prime takılanlar için 6 konuda çözüm imkanı sağlanıyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan EYT'liler için bir çalışma grubu da oluşturuldu. Peki, EYT'de primler nasıl tamamlanacak? Emeklilikte yaşa takılanlarda eksik prim problemi nasıl çözülecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde!