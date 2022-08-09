Yaş barajı yok! EYT kapsamında olmayanlara PRİM takviyesi! Tek tek gün sayan EYT'liler için primsiz 45-48-52 yaşında emeklilik ve ilk maaş!
Uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için yeni gelişme var mı EYT çıkacak mı soruları her geçen gün sıkı bir şekilde takip eiliyor. Öte yandan yaş şartını tamamlamış ancak primi eksik olanlar da gündeme geldi. Emeklilikte prim sorunu yaşayanlar için 6 formül bulunuyor. İşte detaylar!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. EYT'nin yanı sıra prim eksiği olanlar için neler yapılacağı gündeme geldi. Yaş şartını tamamlayıp prime takılanlar için 6 konuda çözüm imkanı sağlanıyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan EYT'liler için bir çalışma grubu da oluşturuldu. Peki, EYT'de primler nasıl tamamlanacak? Emeklilikte yaşa takılanlarda eksik prim problemi nasıl çözülecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Bir süredir Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konular gündem olmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yılını ve primini doldurmuş ancak yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu da oluşturuldu.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşlar için erkeklerde 25 kadınlar da ise 20 yıllık sigortalı olma şartı bulunuyor. bunun haricinde de 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim şartı bulunuyor.
Yaş şartı ise kademeli olarak işe giriş tarihine göre değişiyor. 8 Eylül 1999'da çıkartılan yaşa ile yıl ve prim şartının yanına yaş şartı da getirilmişti. EYT'liler bu yaş şartına takıldıkları için emekli olamıyorlar.