Yaş barajı, EYT, prim şartı YOK! SSK, Bağkur, 4C + 1995-1996-1999 sigorta girişli olana erken emeklilik! 10 yıl 2160 günle emeklilik yaşı kısalıyor!
Tüm çalışanların ortak düşüncesi erken emekli olup maaşlarına kavuşmak. SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Belirlenen emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar...
SGK ile ilgili incelemelerde en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar bazı detayları merak edip soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Ancak bazı durumlarda erken emekli olma hakkına sahip olunabiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler ve erken emeklilik detayları...
Ancak hangi statüden olursa olsun SGK'dan emekli aylığı almak için mutlaka gerekli bütün şartların eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması zorunlu. Bu kural normal emeklilik için de yaş haddinden emeklilik için de geçerlidir.
SSK'lı (4/1-a'lı) kapsamında çalışanlar az prim ile nasıl emekli olabileceklerini merak ediyor. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş konun detaylarını yazdı.