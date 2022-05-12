Yarın son! Bunu yapmayan sınava giremeyecek! 340 TL yatırılması gerekiyor! 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman?

Bekçilik başvurusu şartlarına uymayanlar başarılı olmayacak. 2022 yılında 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle bekçisi yapılacak. Henüz başvuru yapmamış olanlar da halen araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda bekçilik sınav tarihi ve başvuru detayları merakedildi. Şartlar arasında askerlik görevini bitirmiş, en az lise veya dengi okul mezunu ve en az 167 cm boyunda olmak gibi şartlar yer alıyor.…