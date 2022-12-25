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Haberler Ekonomi YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

Sözleşmeliye kadroda son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bakan Bilgin tarafından canlı yayında yapılan açıklamalar sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bakan Bilgin sözleşmeliye kadronun yarın meclise gireceğini belirttikten sonra 90 bin taşeron işçi ve 50D sorunu hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Bilgin tarafından yapılan önemli açıklamalar ve sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri...

takvim.com.tr
25.12.2022 20:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 20:27
YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

Bakan Bilgin'den sözleşmeliye kadroda son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

"YARIN MECLİSE GİDİYOR"

Oldukça merak edilen sözleşmeliye kadro hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin "Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor. " ifadelerini kullandı.

YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

90 BİN TAŞERON İÇİN İPLİK ÇÖZÜLÜYOR

"Memur ve emekli zammı için kimsenin endişesi olmasın. 90 bin taşeron işçi için çalışmalar da sürüyor."

YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

50D SORUNU BİTTİ GİTTİ

"50D'nin de bitmiş olması lazım. YÖK'ün de orada bir hazırlığı var. Genç asistan arkadaşlarımızın üzerindeki bu baskı aletini kaldırıp parçalayacağız."

YARIN MECLİSE gidiyor! Bakan Bilgin açıkladı! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?

Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında Meclis'in tatil olma günleri merak edildi. Meclis 27,28 ve 29 Aralık tarihlerinde tati olacak.

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