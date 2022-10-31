Yarın indirimler bitiyor! TMO 18,50 TL'den satılıyor! Yağ, kola, yumurta, tavuk but... Tarım Kredi Marketleri kataloğu SON FIRSATLAR LİSTESİ!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 2022 Ekim ayına özel indirimi sona eriyor. 26-31 Ekim tarihleri arasında geçerli indirimler devam ederken yarın sona ereceği duyurusu yapıldı. Peki hangi ürünlerde indirim var? İşte tam liste!
31.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 31.10.2022 09:57
Tarım Kredi Marketleri'nde indirim devam ediyor. 31 Ekim'de sona erecek kampanya için son uyarı geldi. Onlarca ürün 'Et, süt, peynir, şeker ve yağ gibi vb) uygun fiyata raflarda! Temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok ürün Tarım Kredi Kooperatifi ekim kataloğunda yer alıyor. İşte Tarım Kredi marketleri güncel indirimli ürünlerin yer aldığı katalogun tamamı...