Yarın hesaplara 1325 TL ikramiye yatıyor! MEB son dakika duyurdu! Tek seferlik alınacak! ATM'den çekebilirsiniz

2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlıyor ve bu kapsamda öğretmenler de hazırlık yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen eğitime hazırlık ödeneği, fiilen görevde olmayıp yeni dönemde göreve başlayacak öğretmenlere ödeniyor. Ödeneğin tutarı belirlendi. Hesaplara 1.325 TL yatacak.Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kimler eğitim ödeneği alabilir? İşte, öğretmenlere verilen 1325 TL ikramiyeyle ilgili merak edilen bilgiler!